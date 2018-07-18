На Гавайских островах при взрыве лавы пострадали 12 человек

На Гавайях произошел взрыв лавы рядом туристической лодкой. Об этом сообщает CNN. Лава пробила крышу плавсредства.
По информации пожарной службы, пострадали 12 человек.
Свидетель рассказал, что у некоторых людей, покидающих лодку, были ожоги на голове и на ногах. Одного человека вынесли на носилках.
Лодка вмещает 49 человек, но сколько людей было на борту в момент инцидента, неизвестно.
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