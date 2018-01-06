На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение

В западной части Ирана, неподалеку от границы с Ираком, произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки фиксировались в 8 км к юго-востоку от города Саре-Поле-Зохаб. По предварительной оценке, очаг землетрясения залегал на глубине около 20 км.
Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.
Напомним, во время землетрясения в ноябре 2017 года в данном регионе погибли 350 человек.
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