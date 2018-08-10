На индийском курорте из-за оползней заблокированы около 70 туристов

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На курорте Муннар в индийском округе Идукки, где в настоящее время продолжаются сильные дожди, оказались заблокированы 69 туристов. Среди них 20 иностранцев, сообщают информагентства.

Мощные ливни, обрушившиеся на округ Идукки, вызвали сход оползней. В результате проезд по дорогам, ведущим к курорту Муннар, стал невозможен. Туристы, оказавшиеся в зоне бедствия, в ближайшее время будут эвакуированы индийскими военнослужащими.

Согласно последним данным, оползни в Индии привели к гибели 26 местных жителей.

В настоящее время из-за дождей на юго-западе страны повышается уровень воды в водоемах, отдельные районы подтоплены. Из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт в городе Кочин перестал принимать самолеты. По прогнозам синоптиков, ливни в этой части Индии продолжатся еще несколько дней.-0-