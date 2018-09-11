На индонезийском острове Ломбок произошло очередное землетрясение

11 сентября, Матарам /БЕЛТА - Антара/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на индонезийском острове Ломбок.
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Сейсмическая активность не прекращается в регионе с 5 августа, когда на острове Ломбок произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 550 человек.
На острове продолжаются работы по восстановлению домов, административных зданий, больниц, школ и туристических объектов.-0-
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