На ярмарке во Франции произошла авария на карусели: 1 человека погиб, 4 пострадали

Во французском городе Невиль-сюр-Сон, который располагается неподалеку от Лиона, произошла авария на карусели, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В результате произошедшего один человек погиб и четыре пострадали.
На пасхальной ярмарке в городе была установлена карусель. Во время ее работы оторвалась одна из больших кабин карусели, в которой было на тот момент более десяти человек.
В итоге, один взрослый человек погиб на месте. Состояние одного пострадавшего, который также уже достиг совершеннолетия, врачи оценивают как тяжелое. Все дети, находившиеся в корзине, получили легкие повреждения. Врачи осмотрели их, после чего отпустили домой.
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