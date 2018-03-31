На ярмарке во Франции произошла авария на карусели: 1 человека погиб, 4 пострадали

Во французском городе Невиль-сюр-Сон, который располагается неподалеку от Лиона, произошла авария на карусели, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В результате произошедшего один человек погиб и четыре пострадали.

На пасхальной ярмарке в городе была установлена карусель. Во время ее работы оторвалась одна из больших кабин карусели, в которой было на тот момент более десяти человек.

В итоге, один взрослый человек погиб на месте. Состояние одного пострадавшего, который также уже достиг совершеннолетия, врачи оценивают как тяжелое. Все дети, находившиеся в корзине, получили легкие повреждения. Врачи осмотрели их, после чего отпустили домой.