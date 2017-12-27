На юге Исландии перевернулся автобус с китайскими туристами

Один гражданин Китая погиб и не менее 10 получили ранения разной степени тяжести в результате ДТП в Исландии. Всего в автобусе находились четыре десятка туристов из Поднебесной, передают информагентства.

Авария произошла примерно в 11:00 по местному времени в городе Вик и Мюрдаль, примерно в 250 км к югу от столицы Рейкьявика.

Более 10 человек с серьезными травмами были доставлены в больницу для лечения в Рейкьявике. Точная причина аварии устанавливается.