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На юге Калифорнии упал самолет

В мире 02.10.2018 | 01:07
Фото из архива
Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет потерпел крушение рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома в городе Ла-Верн на юге штата Калифорния (США). Об этом сообщил телеканал ABC.

По имеющейся информации, самолет рухнул рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома и загорелся. На месте происшествия работают сотрудники пожарного управления и спасатели. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.-0-

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Теги
авиакатастрофа, самолет, США
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