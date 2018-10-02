На юге Калифорнии упал самолет

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет потерпел крушение рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома в городе Ла-Верн на юге штата Калифорния (США). Об этом сообщил телеканал ABC.
По имеющейся информации, самолет рухнул рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома и загорелся. На месте происшествия работают сотрудники пожарного управления и спасатели. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.-0-
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