На юге Калифорнии упал самолет

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет потерпел крушение рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома в городе Ла-Верн на юге штата Калифорния (США). Об этом сообщил телеканал ABC.

По имеющейся информации, самолет рухнул рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома и загорелся. На месте происшествия работают сотрудники пожарного управления и спасатели. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.-0-