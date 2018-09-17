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На юге Китая из-за тайфуна "Мангхут" погибли 4 человека

В мире 17.09.2018 | 09:48
Фото AP
Фото AP

17 сентября, Гуанчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. В результате обрушившегося на побережье провинции Гуандун (южный Китай) вечером 16 сентября супертайфуна "Мангхут" погибли 4 человека. Об этом сообщают местные власти.

По информации метеорологической службы провинции, супертайфун "Мангхут" вышел на сушу в районе города Цзянмэнь в южнокитайской провинции Гуандун вечером 16 сентября. Скорость ветра достигала 162 км/ч.

Падение деревьев послужило причиной смерти трех человек в городе Гуанчжоу. Еще один человек погиб из-за обрушения строительной конструкции в городе Дунгуань.

По состоянию на 23.00 по местному времени 16 сентября в провинции более 3,11 млн человек были эвакуированы, 49 тыс. рыболовецких судов вернулись в порты.

Тайфун "Мангхут" стал для региона 22-м по счету в этом сезоне.-0-

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Теги
Китай, смерть, стихийное бедствие
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