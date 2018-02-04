На Кипре выбрали президента

На президентских выборах в Республике Кипр победил Никос Анастасиадис, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ и действующий президент островного государства. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на МВД страны.
Анастасиадис набрал 55,99% голосов, в то время как у его соперника Ставроса Маласа было 44,01%. В ведомстве отметили, что на выборы пришли 73,97% избирателей.
Официально имя избранного президента объявят на специальной церемонии в 22:00 по местному времени.-0-
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