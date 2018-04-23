На Киров обрушился сильнейший снегопад: высота сугробов достигла 30 см. Инстаграм-подборка

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На российский город Киров 22 апреля обрушился сильнейший снегопад: местами сугробы достигли 30 см в высоту. Из-за природного катаклизма осложнилась ситуация на дорогах, движение по городу сильно затруднено, сообщают СМИ.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной нескольких ДТП. В различных частях города трассы оказались заблокированы обесточенными троллейбусами.

21 апреля МЧС предупредило жителей города о резком ухудшении погоды. Метеорологи предсказывали возможный снегопад и сильный порывисты ветер. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация не улучшится.-0-

Публикация от Oleg Oreshkin (@oreshkinoleg) 23 Апр 2018 в 1:01 PDT

Публикация от Nika Romanova (@flyffu_happines_jessi) 23 Апр 2018 в 1:45 PDT

Публикация от Юлия Жилина (@yulia_zhilina_22) 23 Апр 2018 в 3:11 PDT

Публикация от Елена (@pavlova.ev2) 23 Апр 2018 в 12:49 PDT

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Публикация от Мика (@milachka43) 22 Апр 2018 в 10:51 PDT

Публикация от @yulworosh 22 Апр 2018 в 10:31 PDT