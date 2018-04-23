На Киров обрушился сильнейший снегопад: высота сугробов достигла 30 см. Инстаграм-подборка

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На российский город Киров 22 апреля обрушился сильнейший снегопад: местами сугробы достигли 30 см в высоту. Из-за природного катаклизма осложнилась ситуация на дорогах, движение по городу сильно затруднено, сообщают СМИ.
Неблагоприятные погодные условия стали причиной нескольких ДТП. В различных частях города трассы оказались заблокированы обесточенными троллейбусами.
21 апреля МЧС предупредило жителей города о резком ухудшении погоды. Метеорологи предсказывали возможный снегопад и сильный порывисты ветер. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация не улучшится.-0-
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