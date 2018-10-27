27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Кубани из-за наводнения пострадали 60 человек, 10 из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин.

Остальные пострадавшие получают медицинскую помощь амбулаторно. Неизвестной остается судьба еще двух человек.

Число жертв наводнения на Кубани возросло до шести После сильных дождей в Краснодарском крае подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, разрушено несколько мостов и подходов к ним.

Сообщается, что вода ушла из подтопленных паводком домов. В МЧС России проинформировали, что в течение суток откачали воду из 97 жилых домов, расчистили 43 придомовых территории, четыре улицы и территорию средней школы, вывезли почти 600 куб.м мусора, более 1,5 т продуктов питания и бутилированной воды доставлены в район наводнения.

Восстановить энергоснабжение удалось в восьми населенных пунктах, где проживают 10 тыс. человек. Работы ведутся еще в 12 населенных пунктах. Водоснабжение появилось в 5,6 тыс. жилых домов, еще 20 населенных пунктов ожидают восстановления обеспечения водой. Возобновлено железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи, движение по трассам Майкоп - Туапсе и Джубга - Сочи.

На утро 27 октября в семи пунктах временного размещения остаются 175 человек, в том числе 73 ребенка. У них есть все предметы первой необходимости. В пострадавших районах работают соц- и медслужбы, налажено горячее питание, в том числе детское. Ликвидируют последствия подтопления более 1,4 тыс. человек и 330 единиц техники. Для участия в аварийно-восстановительных работах в Краснодарский край выдвинулась группировка Донского спасательного центра в составе 70 человек.-0-