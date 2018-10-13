На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,7

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тихом океане, неподалеку от Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр располагался на глубине более 450 км. Самый близкий к эпицентру землетрясения населенный пункт к очагу активности земной коры - поселок Озерновский (Усть-Большерецкий район Камчатского края).
Это второе за последние два дня землетрясение в районе Курильских островов. 11 октября были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,7. Тогда эпицентр находился восточнее острова Онекотан.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.-0-
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