На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,7

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тихом океане, неподалеку от Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр располагался на глубине более 450 км. Самый близкий к эпицентру землетрясения населенный пункт к очагу активности земной коры - поселок Озерновский (Усть-Большерецкий район Камчатского края).

Это второе за последние два дня землетрясение в районе Курильских островов. 11 октября были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,7. Тогда эпицентр находился восточнее острова Онекотан.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.-0-