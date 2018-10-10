На Майорке масштабное наводнение: есть жертвы

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум пять человек погибли в результате наводнения, вызванного ливневыми дождями в муниципалитете Сан-Лоренсо на испанском острове Майорке, сообщает Reuters.
По данным местных СМИ, еще 12 человек пропали без вести, однако аварийно-спасательные службы эту информацию пока не подтвердили.
На фотографиях, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как по узким улицам проносятся автомобили, смываемые мощными потоками воды.
В зону бедствия направлены спасатели и военные. Ожидается, что пострадавшие районы сегодня посетит премьер-министр Испании Педро Санчес.-0-
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