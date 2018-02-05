На Мальдивах ввели чрезвычайное положение

Президент Мальдив Абдулла Ямин в понедельник, 5 февраля, ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 суток. Об этом сообщает Reuters.

Данное решение было принято после того, как Верховный суд отменил обвинительные приговоры в отношении экс-главы государства Мохамеда Нашида и еще восьмерых лидеров оппозиции, которые были осужденных за терроризм.

Правительство страны отказалось исполнить решение Верховного суда. Президент Мальдив считает, что ВС собирается начать процедуру его импичмента. Введение чрезвычайного положения на территории государства было объяснено "угрозой национальной безопасности". Reuters также сообщает, что через какое-то время после этого в здание Верховного суда ворвались сотрудники служб безопасности Мальдив.-0-