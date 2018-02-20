На месте крушения пассажирского самолета ATR-72 в Иране обнаружены тела 45 человек

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисковые бригады обнаружили на месте крушения самолета ATR-72 в Иране тела 45 находившихся на его борту человек. Об этом сообщил агентству Тasnim глава местного Управления по чрезвычайным ситуациям Джалал Пуранфард, передает ТАСС.

"Поиск погибших продолжается, до сих пор обнаружено 45 тел, некоторые из них пока не идентифицированы", - сказал Джалал Пуранфард, уточнив, что тела будут отправлены для судебно-медицинской экспертизы в город Ясудж.

По его словам, их эвакуация с места катастрофы запланирована на среду. При этом транспортировка будет осуществляться по воздуху, если позволят погодные условия, либо силами работающих на земле бригад.

Как сообщил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС ИРИ) в провинции Исфахан Моджтаба Фада, в районе падения лайнера для занятых в поисках отрядов развернут специальный лагерь. "Из-за плохой погоды в ближайшие дни и большой высоты операция по транспортировке тел займет определенное время, по всей видимости, порядка 3-4 дней", - сказал он.

Утром 18 февраля пассажирский ATR-72, выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в районе горы Дена (горная система Загрос) в провинции Исфахан. На борту самолета находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

Обломки лайнера были найдены КСИР на одном из труднодоступных и наиболее опасных горных склонов Дены в районе деревни Нукул на высоте 400 м, из-за чего поисковым отрядам потребовалось время, что добраться до места падения и начать там работы.-0-