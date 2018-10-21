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На металлургическом заводе во Владикавказе вспыхнул пожар, погиб пожарный

В мире 21.10.2018 | 09:54
На месте происшествия. Фото МЧС России
На месте происшествия. Фото МЧС России

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заводе "Электроцинк" во Владикавказе сегодня ночью вспыхнул пожар, огонь продолжает распространяться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Площадь пожара на предприятии возросла до 4,5 тыс. кв.м. Произошло частичное обрушение кровли цеха и части стены на площади в 612 кв.м.

Как сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания Юрий Землянский, по вызову пожару был присвоен ранг сложности №3 (из пяти возможных) - открыто горели каскады с 24-го, 25-го и 26-го залов электролиза в цехе электролиза. На тушении пожара задействовано 21 отделение основной и специальной пожарной техники, подано 10 стволов в том числе один порошковый ствол, работают 6 звеньев газодымозащитной службы.

Сейчас к тушению привлечены дополнительные силы - из Кабардино-Балкарии выехал пожарный поезд.

На пожаре один пожарный, еще двое пострадали. Среди работников завода пострадавших нет.

В медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие, сообщили, что одного из пожарных уже отпустили домой на амбулаторное лечение. Второй госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в отделение сочетанной травмы, он находится в сознании.

ОАО "Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии РФ, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. По данным компании, на ОАО "Электроцинк" работает около 1,8 тыс. человек.-0-

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Теги
пожар, регионы России, смерть
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