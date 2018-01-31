На Москву обрушился сильный снегопад

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снегопад, который обрушился на Москву в последние сутки, стал сильнейшим с начала этой зимы, сообщает ТАСС.

Согласно информации заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, коммунальные службы вывезли за последние сутки с улиц города рекордное количество снега - свыше 700 тыс. куб.м.

По его словам, за сутки в городе выпало до 20 см снега, осадки продолжатся. В целом с начала осенне-зимнего периода в Москве выпало 124 см снега, в том числе в январе - 62 см (при норме 56 см).

В российской столице будут круглосуточно убирать улицы, тротуары, пешеходные зоны и другие городские территории. По словам заммэра, на улицы города вывели порядка 13,8 тыс. единиц специализированной техники, а также около 60 тыс. дворников и рабочих. Петр Бирюков призвал москвичей по возможности отказаться от поездок на автомобилях и не создавать помех для работы снегоуборочной техники.

В прогнозе, предоставленном пресс-службой Росгидромета, говорится, что снег и даже метель продолжатся в Москве 1-3 февраля. В выходные ожидается 25-30 см осадков.-0-