На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На индонезийском острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Мерапи, сообщают информагентства.

Эвакуация объявлена в радиусе 5 км от вулкана, аэропорт Джокьякарты временно закрыт. Информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.

Предполагается, что извержение спросоцировано перегревом грунтовых вод.

Мерапи является самым активным действующим вулканом в Индонезии.-0-