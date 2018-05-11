На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На индонезийском острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Мерапи, сообщают информагентства.
Эвакуация объявлена в радиусе 5 км от вулкана, аэропорт Джокьякарты временно закрыт. Информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.
Предполагается, что извержение спросоцировано перегревом грунтовых вод.
Мерапи является самым активным действующим вулканом в Индонезии.-0-
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