На острове Реюньон объявлена тревога в связи с извержением крупного вулкана Питон-де-ла-Фурнез

Во время извержения в 2017 году

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На французском острове Реюньон, расположенном в Индийском океане, объявлена тревога в связи с извержением вулкана Питон-де-ла-Фурнез, сообщает ТАСС.

По данным сейсмологов, извержение началось на северном склоне вулкана. Этому предшествовал скачок сейсмической активности. В настоящее время людям строго запрещено находиться вблизи Питон-де-ла-Фурнез, посадка самолетов в указанном районе также невозможна.

Гора Питон-де-ла-Фурнез, находящаяся на юго-востоке острова Реюньон, имеет высоту более 2,6 км. Этот вулкан является одним из наиболее активных на планете: с XVII века произошло более 150 его извержений. Последнее зафиксировано летом 2017 года, оно продлилось 46 дней, однако не вызвало серьезных последствий.-0-