На парламентских выборах в Латвии лидирует партия "Согласие"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парламентских выборах в Латвии лидером стала партия "Согласие", сообщает литовский новостной портал DELFI.
После обработки информации с 99% участков победу на выборах одержала партия "Согласие", у нее 19,91% голосов. Далее идут KPV LV (14,06%), Новая консервативная партия (13,6%), "Для развития/За!" (12,04%), Национальное объединение (11,03%), Союз "зеленых" и крестьян (9,96%) и Новое Единство (6,67%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Явка на выборах превысила 54%.
Выборы в Сейм Латвии прошли 6 октября. За 100 мест в законодательном органе боролись 16 политических партий и объединений республики, которые представлял в общей сложности 1461 кандидат.-0-
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