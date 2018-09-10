На парламентских выборах в Швеции ни один из блоков не получил большинства голосов

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швеции 9 сентября прошли парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, с небольшим преимуществом лидируют партии правящего красно-зеленого блока (Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ), Левая партия и Партия охраны окружающей среды) - 40,6%. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Второе место занимает оппозиционный правоцентристский альянс (Умеренная коалиционная партия, партия "Либералы", Христианско-демократическая партия, Партия центра) - 40,3%. На третьем месте с 19% разместилась ультраправая политическая партия "Шведские демократы", которая известна своим антимигрантским настроем.

В парламенте у красно-зеленого блока будет 144 мандата, у правоцентристов - 143, у партии "Шведские демократы" - 62. Ни у одной политической силы из блоков не будет нужного количества мандатов в парламенте для формирования правительства, и, как следствие, любой следующий кабинет министров будет создаваться на основе коалиции. А этому будут предшествовать длительные переговоры.

Как сообщает Euronews, лидер социал-демократического блока выразил сожаление, что в парламенте страны у ультраправых будет не менее 62 мандатов. "Конечно, я разочарован тем, что партия, чьи идеи носят зачастую нацистский характер, получила столь обширную поддержку", - заявил лидер СДРПШ Стефан Левен. Лидер ультраправых Йимми Окессон сказал: "Наша партия совершила самый мощный рывок среди других политических объединений. Понятно, что нас постараются исключить из тех, кто будет принимать решения, но я тем не менее приглашаю к разговору о формировании будущего кабмина лидера правой оппозиции Ульфа Кристерссона".

Премьер-министр Швеции Стефан Левен сообщил, что не намерен уходить в отставку. "До открытия сессии нового парламента осталось две недели. Я остаюсь на это время на посту премьер-министра", - сказал политик.

Как отмечается, в голосовании участвовали 84,4% населения королевства. Окончательные итоги выборов будут обнародованы не ранее 12 сентября.-0-