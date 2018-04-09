На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии и председатель партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан объявил о победе нынешней правящей коалиции на состоявшихся 8 апреля парламентских выборах, сообщает Euronews.

Отмечается, что политический блок партии Виктора Орбана и Христианско-демократическая народная партия получили конституционное большинство. У блока будет две трети депутатских мандатов (133).

Второе место получило движение "За лучшую Венгрию" с лидером Габором Воной. Третье место занимает блок Венгерской социалистической партии и "Диалога во имя Венгрии", во главе которого стоит Гергей Карачонь.

Парламент Венгрии состоит из 199 депутатов, избираемых на четыре года. Государственное собрание обладает правом принимать Конституцию, законы, избирать президента, утверждает премьер-министра и принимает бюджет.

Виктор Орбан впервые возглавил кабинет министров Венгрии в 1998 году и проработал на этом посту один срок. В 2010 году он вновь стал премьер-министром страны. Победа на нынешних выборах позволит ему возглавить правительство в четвертый раз. Виктор Орбан отказался вести публичные дебаты со своими соперниками в ходе предвыборной кампании. В основном он выступал на митингах своих сторонников. В выступлениях основной акцент был сделан на прекращении иммиграции. Виктор Орбан ранее отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз.-0-