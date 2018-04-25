На пляжах Гавайских островов хотят запретить солнцезащитные кремы

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пляжах Гавайских островов планируют принять закон о запрете на использование солнцезащитных кремов. Об этом пишет портал Honolulu Civil Beat.

Сенатор Уилл Эсперо сказал, что Гавайи планируют войти в историю как первый американский штат, запретивший солнцезащитные кремы с опасными веществами в составе. Исключение разработчики закона намерены сделать лишь для людей, которым необходимо использование крема по медпоказаниям.

С инициативой о запрете средств от загара выступили экологи. Они утверждают, что использование кремов туристами негативно влияет на коралловые рифы.

Эксперты указывают, что ежедневно в воду попадает свыше 200 л крема от загара, смываясь с тела купающегося человека. Содержащиеся в солнцезащитных кремах вещества оксибензон и октиноксат препятствуют росту молодых кораллов и отбеливают рифы. Также из-за этих вредных веществ страдают прибрежная флора и фауна. -0-