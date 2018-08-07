На пляжах Мумбаи от ожогов ядовитых физалий пострадали 150 человек

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пляжах индийского города Мумбаи не менее 150 человек получили ожоги ядовитых физалий, сообщают информагентства.
Физалии, которые приносят течение и приливы, в последние несколько дней заполонили пляжи Мумбаи. В сезон муссонных дождей их присутствие на городских пляжах характерно. Однако в нынешнем году их количество значительно превышает обычные нормы.
Как правило, соприкосновение с физалиями для человека не смертельно, однако это может привести к сильным ожогам, боль от которых длится несколько часов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3269 BYN
|2.323 BYN
|2.329 BYN
|USD
|2.0125 BYN
|2.008 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.1689 BYN
|3.155 BYN
|3.168 BYN