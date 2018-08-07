На пляжах Мумбаи от ожогов ядовитых физалий пострадали 150 человек

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пляжах индийского города Мумбаи не менее 150 человек получили ожоги ядовитых физалий, сообщают информагентства.

Физалии, которые приносят течение и приливы, в последние несколько дней заполонили пляжи Мумбаи. В сезон муссонных дождей их присутствие на городских пляжах характерно. Однако в нынешнем году их количество значительно превышает обычные нормы.

Как правило, соприкосновение с физалиями для человека не смертельно, однако это может привести к сильным ожогам, боль от которых длится несколько часов.-0-