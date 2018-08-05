На президента Венесуэлы совершено покушение

5 августа, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение.

Покушение на главу государства было совершено при помощи беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда Николас Мадуро выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены.

Глава государства не пострадал, семь человек получили ранения.

Николас Мадуро обвинил своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению на его жизнь. Такое заявление он сделал в обращении к нации, трансляцию которого вел телеканал TeleSUR. "Все указывает на правых, на венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми, и имя Хуана Мануэля Сантоса стоит за этим покушением", - цитируют СМИ Николаса Мадуро.

Президент Венесуэлы раскрыл некоторые подробности неудачного покушения, он рассказал, что напротив него взорвался летательный аппарат. По его словам, сначала он принял случившееся за подрыв пиротехники по случаю завершения торжественного мероприятия, но затем практически сразу произошел второй взрыв, после чего началась операция по его защите и эвакуации. Мадуро и члены высшего руководства страны не пострадали.

Венесуэльский лидер добавил, что сохранил спокойствие во время инцидента, так как "полностью доверяет народу и вооруженным силам". "И меня защищает Бог, поэтому я жив и побеждаю", - сказал Мадуро.

Несколько причастных к попытке покушения задержаны, добавил глава Венесуэлы.-0-