На президентских выборах в Финляндии досрочно проголосовали более 18% избирателей

За три дня досрочного голосования на выборах президента Финляндии проголосовали 18,1% избирателей или 770 623 человека. Досрочное голосование началось 17 и продлится до 23 января. Сами выборы пройдут 28 января 2018 года, передают информагентства.

Активнее всего голосуют избиратели в регионах Сатакунта - 23,3%, в Лапландии - 23%, Юго-Восточной Финляндии - 20,4% и Пирканмаа - 20,3%. Наименее активно на Аландских островах - 6,6%.

Сообщается, что в выборах участвуют действующий президент Саули Ниинистё, депутат парламента, кандидат от Социально-демократической партии Туулу Хаатайнен, кандидат от партии "Истинные финны" Лаура Хухтасаари, Пекка Хаависто от партии "Союз зеленых", Мерья Кюллёнен от "Левого союза", Нильс Торвальдс от Шведской народной партии, экс-премьер Матти Ванханен от "Финляндского центра", член Европарламента Пааво Вяюрюнен.

Вероятнее всего, выборы пройдут в один тур, при этом второй тур при необходимости пройдет 11 февраля. Участки для досрочного голосования установлены в магазинах, библиотеках и отделениях почты.