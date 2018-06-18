На президентских выборах в Колумбии победил Иван Дуке

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии во втором туре выборов определился новый президент, им стал кандидат от партии "Демократический центр" Иван Дуке, сообщают информагентства.

По данным избирательной комиссии страны, явка на выборах составила 52,95%, подсчитаны более 99% бюллетеней. Иван Дуке набрал 54% голосов - его поддержали около 10 млн колумбийцев. За его соперника, кандидата от коалиции "Человеческая Колумбия" Густаво Петро проголосовали 41,8% пришедших на избирательные участки. Густаво Петро признал победу Ивана Дуке, однако не назвал свой результат поражением.

Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос проинформировал в своем Twitter, что он уже поздравил Дуке с победой и предложил ему помощь для спокойного перехода власти.-0-