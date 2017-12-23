На рынке в Испании взорвался газовый баллон

Днем 23 декабря на продовольственном рынке города Лорка, что в испанской провинции Мурсия, прогремел взрыв. Примерно в 11 часов по местному времени взорвался газовый баллон, в результате инцидента пострадали три человека.
Баллон, вопреки требованиям пожарной безопасности, располагался вблизи от места проведения сварочных работ. Одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение, двум другим оказали помощь на месте.
Рынок быстро прекратил работу, а посетителей эвакуировали. Полиция приступила к расследованию инцидента.
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