9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Сахалине 30 рыбаков уносит в море на отколовшейся льдине. В Охотском море ведется спасательная операция, передают информагентства.
Сообщение о происшествии поступило в МЧС России по Сахалинской области 9 апреля. В заливе Мордвинова в 500 метрах от берега образовалась трещина шириной 10 метров, за ней находятся около 30 рыбаков-любителей.
В операции по спасению участвуют 19 человек и 9 единиц техники. Четыре рыбака уже доставлены на берег.-0-
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