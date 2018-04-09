9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Сахалине 30 рыбаков уносит в море на отколовшейся льдине. В Охотском море ведется спасательная операция, передают информагентства.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС России по Сахалинской области 9 апреля. В заливе Мордвинова в 500 метрах от берега образовалась трещина шириной 10 метров, за ней находятся около 30 рыбаков-любителей.

В операции по спасению участвуют 19 человек и 9 единиц техники. Четыре рыбака уже доставлены на берег.-0-