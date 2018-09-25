25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Индии из-за ливней пропали без вести не менее 45 человек, сообщает телеканал NDTV.

В списке пропавших без вести 35 студентов Технологического института города Рурки. Молодые люди отправились в поход по горной местности в районе Лахул штата Химачал-Прадеш, но 24 сентября тут начались сильные ливни с мокрым снегом. Их судьба пока неизвестна. Ведутся поиски.

Власти временно запретили туристам походы по горам, а также занятия парапланеризмом, который популярен в этих местах. Кроме того, в районах Кулу, Кангар и Хамирпур закрыты все учебные заведения.

В настоящее время в Индии идет сезон муссонов, который продолжается с июня по конец сентября. В этом году муссонные ливни оказались особенно сильными. Больше всего пострадал юго-западный штат Керала, где уже погибли не менее 445 человек, около 1,4 млн были вынуждены временно оставить дома из-за наводнений.-0-