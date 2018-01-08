На севере Италии перевернулся школьный автобус, пострадали свыше 20 детей

Дорожный инцидент с участием школьного автобуса произошел на севере Италии. По сообщениям информагентств, в результате опрокидывания транспортного средства пострадали не менее 23 детей.

ДТП произошло днем в понедельник на автотрассе в провинции Мантуя. В автобусе ехало по меньшей мере 50 учеников одной из школ, возвращавшихся домой с занятий.

Точную причину аварии установят эксперты, но есть предположение, что к этому привело внезапное ухудшение самочувствия водителя.

Отмечается, что дети не получили угрожающих жизни травм, но врачи приняли решение госпитализировать 23 ученика для контроля за их состоянием.