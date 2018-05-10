На шахте в Кемеровской области возник пожар

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На шахте "Распадская" в Междуреченске Кемеровской области возник пожар, сообщает ТАСС.

Шахтеров эвакуировали. Как рассказали в экстренных службах, пожар возник в подземной очистной горной выработке на глубине 500 метров. Никто не пострадал, 195 горнорабочих вывели на поверхность.

По предварительным данным, загорелся уголь под комбайном. Работа шахты приостановлена.-0-