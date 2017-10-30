На шахте в Румынии произошел взрыв

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Румынии в одном из забоев шахты Урикань произошел взрыв, один шахтер погиб, трое пострадали, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной взрыва стали неполадки в системе вентиляции шахты.

Решение о закрытии шахты Урикань было принято еще в 2009 году, до конца нынешнего года работа в шахте должна быть полностью прекращена. Из 2,2 тыс. шахтеров, которые работали в шахте прежде, в настоящее время осталось около 300.-0-