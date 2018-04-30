На шахте в Туве произошло обрушение

Обрушение произошло на шахте УК “Межегейуголь” в Тандинском районе Республики Тува. Об этом сообщило ТАСС.

Обрушение произошло на глубине 150 метров. В этот момент в шахте находились 80 человек. 79 из них были выведены на поверхность. По данным дежурно-диспетчерской службы, под завалами остается один человек. Пропавшим числится мастер участка. Работа шахты остановлена.

На месте обрушения работает 41 спасатель и три единицы техники.

Региональное управление СК начало проверку причин обрушения.