На шахте в Туве произошло обрушение

Обрушение произошло на шахте УК “Межегейуголь” в Тандинском районе Республики Тува. Об этом сообщило ТАСС.
Обрушение произошло на глубине 150 метров. В этот момент в шахте находились 80 человек. 79 из них были выведены на поверхность. По данным дежурно-диспетчерской службы, под завалами остается один человек. Пропавшим числится мастер участка. Работа шахты остановлена.
На месте обрушения работает 41 спасатель и три единицы техники.
Региональное управление СК начало проверку причин обрушения.
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