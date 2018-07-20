19 июля на штат Айова обрушился мощный торнадо, который состоял сразу из пяти атмосферных вихрей.

На данный момент сообщается о семи пострадавших от стихии. Все они являются работниками предприятия, которое расположено вблизи города Пелла. Также по приблизительным подсчетам около 14 тысяч человек, обслуживаемых компаниями MidAmerican Energy и Alliant Energy, остались без электричества.

По информации Национальной метеорологической службы, самый большой удар пришелся в район города Маршалтаун. Жители большей половины города были эвакуированы. Было повреждено здание суда округа Маршалл, у которого торнадо сорвал часть крыши, старая часовая башня и одна из местных больниц.

Местное издание De Moines Register также сообщает о серьезных повреждениях в населенном пункте Бондурант. Там в четверг днем один из районов был перекрыт из-за утечки газа. Считается, что она может быть не единственной. Также разрушены или серьезно повреждены около десятка домов.

В конце прошлого года на США уже обрушивался подобный природный катаклизм. Для этого региона смерчи не редкость. Тогда скорость ветра близ вихрей достигала более 190 км/ч.