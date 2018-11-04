На Сицилии из-за наводнения погибли 12 человек

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Сицилия (Италия) из-за проливных дождей и последовавшего наводнения погибли 12 человек, сообщает итальянское агентство ANSA.

В районе Палермо погибла семья из десяти человек, оставшаяся на вилле во время стихии. В районе провинции Агридженто жертвами непогоды стали водитель грузовика и врач, которые не смогли выбраться из своих транспортных средств.

В ликвидации последствий наводнения на Сицилии задействованы пожарные, карабинеры, служба гражданской обороны Италии. Как сообщается, проливные дожди на юге Италии продолжатся в ближайшие сутки.-0-