На Ставрополье при столкновении грузовика с автобусом пострадали 18 человек

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики госпитализировали 17 пострадавших в результате ДТП с автобусом и КамАЗом на Старополье, в том числе пятерых детей, сообщает информагентство РИА-Новости со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и грузовик столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе. Ранее сообщалось о двоих погибших и 15 пострадавших.

По новой информации ведомства, пострадали 18 человек, из которых 17 госпитализированы, один - амбулаторно. В больнице Невинномысска находится 9 человек, двое из которых дети, в больнице Пятигорска - 8 человек, в том числе три ребенка.

Еще 24 человека остаются в пункте временного размещения в ожидании автобуса, который администрация села Куршава выделит, чтобы доставить пассажиров до пункта назначения.-0-