На Тайване произошло мощное землетрясение

На Тайване произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщили в Китайском сейсмологическом центре.

Стихийное бедствие бушевало на острове в это воскресенье. Очаг находился под водой у самого берега на глубине 10 км. Подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Хуалянь на северо-востоке острова.

Информации о жертвах и разрушениях пока что нет.-0-