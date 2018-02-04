На Тайване произошло мощное землетрясение

На Тайване произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщили в Китайском сейсмологическом центре.
Стихийное бедствие бушевало на острове в это воскресенье. Очаг находился под водой у самого берега на глубине 10 км. Подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Хуалянь на северо-востоке острова.
Информации о жертвах и разрушениях пока что нет.-0-
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