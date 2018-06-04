На Тайване разбился военный самолет

4 июня,Тайбэй /БЕЛТА - Синьхуа/. Самолет F-16 разбился сегодня в китайской провинции Тайвань во время военных учений.
Одноместный истребитель взлетел с воздушной базы в уезде Хуалянь и исчез с экранов радаров во время осуществления маневров над северной частью Тайваня.
Обломки самолета были обнаружены в горном районе к востоку от города Синьбэй, пилот до сих пор числится пропавшим без вести.
В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция.-0-
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