На Тайване вновь произошло землетрясение - разрушены здания

На острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Reuters.
Подземные толчки были зафиксированы во вторник, 6 февраля, незадолго до полуночи по местному времени. Эпицентр землетрясения расположился в паре десятков км к северо-востоку от города Хуалянь.
Информации о пострадавших пока что нет. Однако сообщается, что в результате землетрясения были разрушены многие здания, в том числе гостиница Marshal Hotel.-0-
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