На Тайване вновь произошло землетрясение - разрушены здания

На острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Reuters.

Подземные толчки были зафиксированы во вторник, 6 февраля, незадолго до полуночи по местному времени. Эпицентр землетрясения расположился в паре десятков км к северо-востоку от города Хуалянь.

Информации о пострадавших пока что нет. Однако сообщается, что в результате землетрясения были разрушены многие здания, в том числе гостиница Marshal Hotel.-0-