На Тайване во время пожара в больнице погибли девять человек

В результате пожара в одной из больниц города Синьбэй на севере Тайваня погибли 9 человек, еще 16 были госпитализированы, сообщает BBC со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.
Ночью 12 августа произошло возгорание на 7 этаже здания больницы. В половине пятого утра сообщение о крупном пожаре поступило местным спасателям. На место выехали 79 пожарных расчетов и 243 спасателя.
Потушить огонь удалось спустя час. К этому времени были эвакуированы 31 человек. Позже были эвакуированы и другие пострадавшие.
В настоящий момент десять человек находятся в критическом состоянии, шестеро - травмированы.
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