На Торонто обрушились ледяные дожди: возросло число ДТП, отменены сотни авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

В международном аэропорту Торонто отменено уже свыше 200 авиарейсов. Граждан, которые в это время пользуются услугами авиакомпаний, просят проверять текущий статус своих рейсов.

За сутки в Торонто произошло более 100 ДТП, вызванных обледенением дорожного полотна. О жертвах и пострадавших не сообщается.