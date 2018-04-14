На Торонто обрушились ледяные дожди: возросло число ДТП, отменены сотни авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.
В международном аэропорту Торонто отменено уже свыше 200 авиарейсов. Граждан, которые в это время пользуются услугами авиакомпаний, просят проверять текущий статус своих рейсов.
За сутки в Торонто произошло более 100 ДТП, вызванных обледенением дорожного полотна. О жертвах и пострадавших не сообщается.
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