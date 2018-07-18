На учениях в Тихом океане потопили десантный корабль

На международных военно-морских учениях RIMPAC в 100 км от Гавайев в качестве учебной цели был выбран 52-летний десантный корабль класса Ньюпорт USS Racine.

Судно отбуксировали подальше от берега, и оно попало под авиаудары, ракеты с наземных установок и торпеды с подлодки. Такой этап учений назвали операцией SINKEX.

Несмотря на сильные повреждения, корабль затонул на глубине около 5 км не сразу.