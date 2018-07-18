На учениях в Тихом океане потопили десантный корабль

На международных военно-морских учениях RIMPAC в 100 км от Гавайев в качестве учебной цели был выбран 52-летний десантный корабль класса Ньюпорт USS Racine.
Судно отбуксировали подальше от берега, и оно попало под авиаудары, ракеты с наземных установок и торпеды с подлодки. Такой этап учений назвали операцией SINKEX.
Несмотря на сильные повреждения, корабль затонул на глубине около 5 км не сразу.
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