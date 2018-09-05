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На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5

В мире 05.09.2018 | 07:33
Фото Единой геофизической службы Российской академии наук
Фото Единой геофизической службы Российской академии наук

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 5 сентября на Урале в 133-х км к востоку от Уфы, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало.-0-

В Челябинской области из-за землетрясения эвакуировали больницуВ Челябинской области из-за землетрясения эвакуировали больницу
После землетрясения в городе Катав-Ивановске на здании больницы были обнаружены трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов.

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землетрясение, регионы России
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