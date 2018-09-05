На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 5 сентября на Урале в 133-х км к востоку от Уфы, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области.
Информации о разрушениях и жертвах не поступало.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4336 BYN
|2.432 BYN
|2.443 BYN
|USD
|2.1028 BYN
|2.103 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.0823 BYN
|3.075 BYN
|3.09 BYN