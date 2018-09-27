На винзаводе в Италии на землю вылились 30 т игристого вина

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На винзаводе в провинции Тревизо на северо-востоке Италии из-за избыточного давления и превышения допустимого объема вина разорвало резервуар с просекко. Об этом сообщает телеканал Tgcom24.

Предварительная причина происшествия - человеческий фактор.

Урожай винограда в 2018 году стал крупным для Италии. Его объем более чем на 10% превысил урожаи​ предыдущих лет.-0-