На винзаводе в Италии на землю вылились 30 т игристого вина

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На винзаводе в провинции Тревизо на северо-востоке Италии из-за избыточного давления и превышения допустимого объема вина разорвало резервуар с просекко. Об этом сообщает телеканал Tgcom24.
Предварительная причина происшествия - человеческий фактор.
Урожай винограда в 2018 году стал крупным для Италии. Его объем более чем на 10% превысил урожаи предыдущих лет.-0-
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