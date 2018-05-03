На военном арсенале в Харьковской области начался пожар

3 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. На военном арсенале в Балаклее Харьковской области начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"Сегодня, 3 мая, в 13.35 начался пожар в результате воспламенения сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала, который находится в Балаклее на Харьковщине. Там проходили работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего в прошлом году", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Харьковской областной госадминистрации отметили, что жителей одной из улиц эвакуируют.
Как сообщалось, 23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области на военном арсенале в результате детонации боеприпасов произошел пожар. Тогда погибли два человека, один получил ранение, 345 домов были повреждены. В результате инцидента было эвакуировано около 20 тыс. жителей Балаклеи и еще двух населенных пунктов.-0-
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