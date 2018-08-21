На восстановление индонезийского острова Ломбок выделят $274 млн

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Индонезии выделят $274 млн на восстановление инфраструктуры острова Ломбок, пострадавшего в результате землетрясения 5 августа и последующих афтершоков, сообщает индонезийская газета The Jakarta Post.

Как сообщили в правительстве Индонезии, в данный момент готовятся законопроекты, которые предусматривают выделение средств на восстановление курортного острова.

При этом отмечается, что на Ломбоке не будет объявлено национальное бедствие, поскольку в таком случае остров пришлось бы закрыть для туристов. В результате это принесло бы еще больше убытков экономике региона.

Правительство также пообещало выделить каждому домашнему хозяйству на острове, пострадавшему от землетрясения, до $3,5 тыс. для восстановления.

В результате землетрясения на острове Ломбок 5 августа и последующих афтершоков погибли более 500 человек, сотни тысяч лишились своих домов и сейчас находятся в эвакуационных пунктах.-0-