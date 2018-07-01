На востоке Афганистана произошел взрыв

Взрыв в городе Джелалабад произошел во время визита в город президента страны Ашрафа Гани.
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, взрыв устроил террорист-смертник. Взрыв прогремел возле рынка на площади Пуштунистан.
В результате взрыва погибли 19 человек, пострадали 20. Пока ни одна из группировок официально не взяла не себя ответственность за взрыв.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.155 BYN
|3.174 BYN