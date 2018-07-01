На востоке Афганистана произошел взрыв

Взрыв в городе Джелалабад произошел во время визита в город президента страны Ашрафа Гани.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, взрыв устроил террорист-смертник. Взрыв прогремел возле рынка на площади Пуштунистан.

В результате взрыва погибли 19 человек, пострадали 20. Пока ни одна из группировок официально не взяла не себя ответственность за взрыв.