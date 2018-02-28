На востоке Ирландии из-за снегопада объявлен красный уровень опасности

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные снегопады обрушились на восток Ирландии в ночь на 28 февраля, объявлен красный уровень опасности, сообщает ТАСС.
Красный уровень опасности, в частности, объявлен в графствах Дублин, Килдэр, Лут, Мит и Уиклоу. Из-за непогоды в большинстве школ здесь отменены занятия.
В столице Ирландии Дублине из-за снегопада с перебоями работает аэропорт. На данный момент отменено около десятка авиарейсов. Службы городского транспорта Дублина также предупредили о серьезных задержках в обслуживании пассажиров и отмене рейсов на второстепенных дорогах столицы.
По прогнозам синоптиков, арктический циклон в ближайшие два-три дня принесет в Ирландию холодные воздушные массы и новые снегопады, а атлантический шторм "Эмма" - сильные ветры.-0-
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