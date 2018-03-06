На выборах в Италии победили правоцентристская коалиция и "Движение "5 звезд"

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями парламентских выборов, состоявшихся в Италии 4 марта, стала правоцентристская коалиция во главе с партией "Лига" Маттео Сальвини и "Движение "5 звезд". Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным МВД, исполняющем на Апеннинах функции избиркома, правоцентристская коалиция набирает 37%, "Движение "5 звезд" - 32%.
В правоцентристскую коалицию входят три партии: "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони. Ведущей партией в коалиции стала "Лига" с почти 18% голосов. Этот результат почти сравнялся с количеством голосов, набранных левоцентристской Демократической партией, - 19%. У партии "Вперед, Италия" - 14%.-0-
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